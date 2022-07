.

SSC Deputation at Malda: এসএসসি নিয়োগের দাবিতে শিক্ষিত বেকারদের ডেপুটেশন Published on: 57 minutes ago

Koo_Logo Versions

অনেক হয়েছে পড়াশোনা, এবার চাই এসএসসি পরীক্ষা(SSC Deputation at Malda)। এই ফেস্টুন হাতে রাজ্যের 15টি জেলার সঙ্গে মঙ্গলবার মালদায় পথে নামল শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় । এসএসসি-তে নিয়োগের দাবিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক ও জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন ওয়েস্ট বেঙ্গল এসএলএসটি ক্যান্ডিডেটস্‌ অ্যাসোসিয়েশনের মালদা জেলার সদস্যরা(Deputation of educated unemployed in Malda demanding appointment of SSC)। চাকরিপ্রার্থীদের এই কর্মসূচি নিয়ে মঙ্গলবার জেলা প্রশাসনিক ভবনে পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় । এদিন ছয় দফা দাবিতে এই ডেপুটেশন কর্মসূচি পালিত হয় ।