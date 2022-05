.

Debjani Chattopadhyay : 'তীরন্দাজ শবর' নিয়ে আড্ডায় দেবযানী চট্টোপাধ্যায় Published on: 2 hours ago

'অরিন্দম শীল পরিচালিত 'তীরন্দাজ শবর'-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন দেবযানী চট্টোপাধ্যায় । অরিন্দম শীল এবং শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই প্রথম অভিনয় করলেন তিনি । এর আগে অরিন্দম শীলের পরিচালনায় 'দুর্গা সহায়' ছবিতে অভিনয় করেছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী দেবযানী । সাক্ষাৎকারে উঠে এল টেলিভিশন, থিয়েটার নিয়ে অনেক কথা (Debjani Chattopadhyay Shares Her Thoughts on Her Upcoming Film Tirandaj Shabor)।