Debashree-Ayan on Dadar Kirti: 'দাদার কীর্তি' ছবির স্মৃতিতে ভাসলেন অয়ন-দেবশ্রী Published on: 13 minutes ago

কেটে গেছে অনেকগুলি বছর। 1980 সালে মহুয়া রায়চৌধুরী, তাপস পাল এবং অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবশ্রী রায়ের জুটিকে নিয়ে তরুণ মজুমদার বানিয়েছিলেন 'দাদার কীর্তি' । সেই ছবির 'তোমার ডাকে সাড়া দিতে বয়েই গেছে' গানে লিপ দিয়েছিলেন অয়ন এবং দেবশ্রী । তরুণ মজুমদারের পারলৌকিক ক্রিয়া সেরে ওঠার পর দুজনেই ভাসলেন সেই ছবির স্মৃতিতে । কী বললেন তাঁরা (Debashree Roy And Ayan Bandyopadhyay Open up on Dadar Kirti )?