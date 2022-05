.

Cyclone Asani : ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় অশনি, প্রস্তুতি সারছে প্রশাসন Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় অশনি । দক্ষিণ আন্দামান সাগরে তৈরি হওয়া এই নিম্নচাপ রবিবার সকালেই ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে । বিকেলের মধ্যেই শক্তি আরও বাড়িয়ে প্রবল ঘুর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে । রাত থেকেই তা স্থলভাগের দিকে এগোবে । ফলে বঙ্গে জারি করা হয়েছে সতর্কতা । ইতিমধ্যেই গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজ্যের মৎস্য দফতর । সুন্দরবনে উপকূল তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়েছে । নামখানা ব্লক প্রশাসন ও পুলিশের তরফ থেকে বকখালি পর্যটন কেন্দ্রে ঘুরতে আসা পর্যটকদের সমুদ্র স্নানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে (Administration of South 24 Paraganas is preparing for the upcoming Disaster) ।