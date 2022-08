.

76th Independence Day রাজধানীতে গান্ধি স্মৃতিতে দেশ সেবার শপথ কংগ্রেসের Published on: 9 hours ago

আজ দেশের 76তম স্বাধীনতা দিবস ৷ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 'আজাদি গৌরব যাত্রা'র আয়োজন করা হয় ৷ কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি, নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা ও অন্য বর্ষীয়ান নেতাদের নেতৃত্বে এই যাত্রায় অংশ নেন কংগ্রেসের নেতা, কর্মী, সমর্থকেরা ৷ এই যাত্রা গান্ধি স্মৃতিতে পৌঁছয় ৷ সেখানে মহাত্মা গান্ধিকে শ্রদ্ধা জানান রাহুল-প্রিয়াঙ্কা ও অন্য সকলে ৷ এরপর সেখানেই কংগ্রেস নেতারা দেশের সেবা করার শপথবাক্য পাঠ করেন (Congress MP Rahul Gandhi and other leaders reach Gandhi Smriti on part of Azadi Gaurav Yatra) ৷