CM at Mohun Bagan Tent: মোহনবাগানের নয়া তাঁবু উদ্বোধনে বল খেললেন মুখ্যমন্ত্রী Published on: 3 hours ago

মোহনবাগান ক্লাবের নয়া তাবু উদ্বোধনে এসে ফুটবল খেললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Chief Minister mamata banerjee played ball at the inauguration of Mohun Bagan new tent)৷ নিজে কোন দলের সমর্থক তাঁর পরোক্ষ ইঙ্গিত দিলেন এবং সেটা সবুজ মেরুনের দিকেই । এদিন তিনি বলেন, "বল নিয়ে খেলা আমিও করি । এই অভ্যাসে ফিটনেস বজায় থাকে । পুরো শরীরের ব্যায়াম হয় ৷" কীভাবে বল নিয়ে নাড়াচাড়া করেন তা হাতেকলমেও দেখান তিনি । একটি বল চেয়ে নেন । যা তিনি স্বাক্ষর করে দিয়েছেন । বলটি থাকবে মোহনবাগানের সংগ্রহশালায় । কয়েকটি বল উপস্থিত দর্শকদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়েও দেন মুখ্যমন্ত্রী(CM at Mohun Bagan Tent)।