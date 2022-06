.

Chandrima on Locket : সাংসদের বক্তব্য বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে, লকেটের সিবিআই প্রসঙ্গে মন্তব্য চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের Published on: 6 minutes ago

Koo_Logo Versions

হুগলির বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়কে একহাত নিলেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (Chandrima on Locket) ৷ হুগলির পোলবার মহেশপুরে একটি বেসরকারি ল্যাব উদ্বোধনে এসে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের সিবিআই লাগানোর মন্তব্যে বলেন (Chandrima bhattacharya Slams Locket Chatterjee on CBI Investigation in TET), "সিবিআই লাগানো হয়েছে মানে কী ? কে লাগাল ? উনি এত জানেন তাহলে কি বিচার ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করছেন ? সিবিআই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট । তার মানে বিচার ব্যবস্থার মধ্যে প্রভাব আছে এটাই উনি বলতে চাইছেন । আমি এর তীব্র নিন্দা করছি । মঙ্গলবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় খোলা এজলাসে সিবিআই নিয়ে যেটা বলেছেন সেটা কি সাংসদ হিসাবে তিনি শুনেছেন ? কিছুই তো নেই সাকসেস রেট । শুধু সিবিআই করতে করতে উনি যে হতাশ হয়ে গিয়েছেন সেটাও কোর্টে বলেছেন ।শুনছি কারা কারা সব রয়েছে বলছেন সাংসদ । আসলে যারা থাকে তারাই বলতে পারে ।"