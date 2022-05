.

Amit Shah at Sourav's House : বেহালায় সৌরভের বাড়িতে নৈশভোজে যাওয়ার পথে অমিত শাহকে বিপুল অভর্থ্যনা বিজেপি কর্মীদের Published on: 2 hours ago

বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে শুক্রবার রাতে নৈশভোজে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Central Home Minister Amit Shah at Sourav Ganguly's House for Dinner) ৷ বীরেন রায় রোডে মা মঙ্গলচণ্ডী ভবনে তাঁর নৈশভোজকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত (BJP workers excitement over Amit Saha's visit to Sourav's house) ৷ বেহালা চৌরাস্তার মোড়ে অমিত শাহকে স্বাগত জানাতে ভিড় করেছিলেন স্থানীয় বিজেপি নেতা-কর্মীরা ৷ অমিত শাহ’র গাড়ি বেহালা চৌরাস্তার মোড়ে পৌঁছতেই অমিত শাহ’র নামে জয়ধ্বনি শুরু করেন বিজেপি কর্মীরা ৷ এ দিন প্রিন্স অফ ক্যালকাটার বাড়িতে নিরামিষাশী শাহ’র আপ্যায়নে ছিল পুরোদস্তুর বাঙালি ভোজ ৷ মেনুতে ছিল ভাত, রুটি, লুচি, বেগুন ভাজা, আলুর দম, ভেজিটেবল কাটলেট এবং পনির ৷ সঙ্গে ছিল পঞ্জাবি খাবার ডাল মাখানি ৷ আর শেষ পাতে মিষ্টিতে ছিল, রসগোল্লা, মিষ্টি দই এবং কাজু বরফি ৷ এ দিন অমিত শাহ’র সঙ্গে রাজ্য বিজেপির দুই শীর্ষনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং সুকান্ত মজুমদারও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে নৈশভোজে উপস্থিত ছিলেন ৷