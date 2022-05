.

SSC Recruitment Scam : 7 ঘণ্টা ধরে এসএসসি ভবনে তল্লাশি চালাল সিবিআই

বৃহস্পতিবার রাতে সাত ঘণ্টা ধরে সল্টলেকের এসএসসি ভবনে নথি সংগ্রহের কাজ করলেন সিবিআই আধিকারিকরা (CBI searched SSC building at Saltlake for 7 hours) ৷ সঙ্গে ছিলেন এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার । বেরোনোর সময় তিনি জানান, সিবিআই আদালতের নির্দেশে যা করণীয় করছে । এদিন এসএসসি ভবন থেকে বেরিয়ে রাত 9টার পর প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে সঙ্গে নিয়ে সিবিআইয়ের প্রতিনিধিদলটি এসএসসি দফতরের দ্বিতীয় ভবন আচার্য সদনে প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করতে যান (CBI Investigation in SSC Scam) ৷ শুক্রবার সকাল থেকে আচার্য সদনের বাইরে রাজ্য পুলিশের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে এবং গতকাল সিবিআই আচার্য সদনের যে কম্পিউটার এবং ডকুমেন্ট রুমে নথি সংগ্রহের কাজ শেষ করেছিলেন সেই রুমের বাইরে সিআরপিএফের ফোর্স রাখা হয়েছে ৷