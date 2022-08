.

CBI Raid in SSC Case শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত প্রদীপ সিংয়ের অফিসে সিবিআই তল্লাশি Published on: 36 minutes ago

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে লিংকম্যান অভিযোগে ধৃত (One More Arrested in SSC Recruitment Scam) প্রদীপ সিংয়ের (Pradip Singh) সল্টলেক জিডি ব্লকের অফিসে বৃহস্পতিবার তল্লাশি চালায় সিবিআই । বুধবার সন্ধ্যায় নিউটাউন থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেন সিবিআই আধিকারিকরা ৷ তারপরেই এদিন সকালে তার অফিসে হানা দেয় সিবিআই ৷ সূত্রের খবর, নবম এবং দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি (SSC Recruitment Scam) মামলায় এই প্রদীপ সিং লিংকম্যান হিসেবে কাজ করত । একাধিকবার বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে ।