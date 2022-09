.

CBI Raids at Halisahar: 11 ঘণ্টা পর হালিশহর ছাড়ল সিবিআই, বিধায়কের উত্তরে সন্তুষ্ট নন আধিকারিকরা Published on: 13 minutes ago

টানা 11 ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর হালিশহরের বিধায়ক সুবোধ অধিকারীর বাড়ি থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিল সিবিআই (CBI Lefts Halisahar and Going to Kolkata)। সূত্রের খবর, জেরা করে সন্তুষ্ট নন সিবিআইয়ের আধিকারিকরা ৷ বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর সুবোধ অধিকারী এড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর কাছে কিছু বৈদেশিক মুদ্রা ও নথি পাওয়া গিয়েছে এবং বিদেশি ব্যাংকের অ্যাকাউন্টও পাওয়া গিয়েছে। হালিশহরের পৌরসভার (Halisahar Municipality)চেয়ারম্যান রাজু সাহানীর সঙ্গেও তাঁর যোগসূত্র রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখছে সিবিআই। সকাল 9টার সময় এসে দুপুর 1টা পর্যন্ত সুবোধ অধিকারীর মঙ্গলদীপ অনুষ্ঠান বাড়িতে তদন্ত শুরু করে (CBI Conducts Search Operation in Halisahar TMC MLA House)। সিবিআই টিম চলে যাওয়ার পরও বিধায়ক সুবোধ অধিকারী সাংবাদিকদের সামনে আসেননি। সিবিআই চলে যাওয়ার আধঘণ্টা পরে নৈহাটির বিধায়ক তথা সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক মঙ্গলদ্বীপে আসেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন সিবিআই কেন এল? কেন তদন্ত করল? কীসের তদন্ত করল? সেটা তিনি জানেন না।