KMC Election 2021 : রাত পোহালেই নির্বাচন, শনিবার হালকা মেজাজে ঘুঁটি সাজালেন প্রার্থীরা Published on: 33 minutes ago



নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকেই ফুরসত মেলেনি। শুক্রবার শেষ হয়েছে প্রচার পর্ব। তাই নির্বাচনের ঠিক আগে শনিবার সকালে একটু হালকা মেজাজে কলকাতা পুরভোটের প্রার্থীরা (candidates are in relax mood before KMC election on Sunday)। বেলেঘাটার বিধায়ক তথা 31 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী পরেশ পাল সকাল সকাল প্রাতঃরাশ সেরেই চলে আসেন নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকেই ফুরসত মেলেনি। শুক্রবার শেষ হয়েছে প্রচার পর্ব। তাই নির্বাচনের ঠিক আগে শনিবার সকালে একটু হালকা মেজাজে কলকাতা পৌরভোটের প্রার্থীরা (candidates are in relax mood before KMC election on Sunday)। বেলেঘাটার বিধায়ক তথা 31 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী পরেশ পাল সকাল সকাল প্রাতঃরাশ সেরেই চলে আসেন দলীয় কার্যালয়ে। বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আসা সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা শুনলেন। অন্যদিকে 3 নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআইএম প্রার্থী রমেশ পান্ডে প্রতিদিনের মতোই সকালে উঠে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বিলি করেন দলের মুখপত্র। প্রাতঃরাশ সেরে চলে আসেন পার্টি অফিসে। সেখানে সহকর্মীদের সঙ্গে ভোটের দিনের রুটিনের প্রাথমিক নকশা তৈরি করে ফেলেন।