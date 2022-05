.

Arambag : বেআইনি রেশন সামগ্রী বিক্রির অভিযোগ, আরামবাগে গোডাউন সিল করল ইবি Published on: 2 hours ago

বেআইনিভাবে রেশনের সামগ্রী পাচারের অভিযোগে আরামবাগের এক ব্যবসায়ীর গোডাইনে হানা দিয়ে তা সিল করল সেন্ট্রাল এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ (Illegal Godown Seal at Arambag)। সোমবার দুপুরে হঠাৎই আরামবাগ শহরে স্থানীয় ব্যবসায়ী প্রদীপ বেতালের গোডাউনে হানা দেয় সেন্ট্রাল এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের অফিসাররা (Godown Seal at Arambag for the Allegation of selling illegal ration items)। গত কয়েকদিন আগে অবৈধভাবে রেশন সামগ্রী মজুত করে বিক্রি করার খবর পেয়ে পুরশুড়ার ফতেপুর এলাকার একটি মুড়ি ফ্যাক্টরিতে হানা দিয়ে প্রচুর রেশন সামগ্রী উদ্ধার করে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ । ঘটনায় অভিযুক্ত হিসাবে ওই মুড়ি ফ্যাক্টরির মালিকের ছেলে কৌশিক মান্নাকে গ্রেফতার করা হয় ৷ এরপর অভিযুক্তকে জেরা করা তদন্তকারী অফিসাররা জানতে পারেন ঘটনায় আরামবাগের ব্যবসায়ী প্রদীপ বেতালের এই ঘটনায় যুক্ত থাকার ঘটনা । তারপরেই তার গোডাউনে হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণ চাল,গম ও আটা উদ্ধার করেন তাঁরা ৷ যদিও অভিযুক্ত ব্যবসায়ীর দাবি, তিনি চাষিদের কাছ থেকে সরাসরি মাল কিনে সিজন ব্যবসা করতেন ৷