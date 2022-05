.

Cooch Behar Teen Suicide : নাবালক-নাবালিকার প্রেমে বাধা পরিবারের, আত্মঘাতী কিশোর Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

প্রেমের সম্পর্ক মেনে নেয়নি নাবালিকা প্রেমিকার পরিবার ৷ আর তার জেরে কীটনাশক খেয়ে 14 বছরের এক কিশোর আত্মহত্যা করেছে বলে খবর (Boy Died by Suicide for Not Supporting His Love Relation with Minor Girl) ৷ দিন কুড়ি আগে সে কীটনাশক খাওয়ার পর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ এতদিন চিকিৎসা চলার পরেও কিশোরকে বাঁচানো যায়নি ৷ ঘটনাটি কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ ব্লকের উঁচুলপুকুড়ি অঞ্চলের দেওতিখাতা এলাকায় (Boy Died by Suicide in Cooch behar) ৷ মৃত স্কুল ছাত্র স্থানীয় জামালদহ তুলসীদেবী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিল ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, স্কুলেরই এক ছাত্রীর সঙ্গে নাকি তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল ৷ এমনকি দু’জনে পালিয়েও গিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ কিন্তু, দু’জনের পরিবার তাদের খুঁজে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যায় ৷ তবে, অভিযোগ উঠেছে, এর পর থেকে লাগাতার মেয়েটির বাড়ি থেকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল ওই কিশোরের পরিবারকে ৷ যার জেরেই নাকি সে কীটনাশক খেয়েছে বলে অভিযোগ মৃত কিশোরের পরিবারের ৷