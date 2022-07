.

BJP Protest against Partha: পার্থর কুশপুতুল দাহ করে অন্ডালে বিজেপির বিক্ষোভ Published on: 2 hours ago

Updated on: 2 hours ago

মাথায় কুমড়ো হাতে ব্যঙ্গাত্মক ছড়া লেখা পোস্টার-এমনই অভিনব কায়দায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা বর্তমান শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে বিক্ষােভ দেখাল বিজেপি ৷ পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড়ে রবিবার এই কর্মসূচি নেওয়া হয়(BJP Protest against Partha)৷ পাশাপাশি অন্ডালে পোড়ানো হল মন্ত্রীর কুশপুতুলও(BJP protests in Andal by burning effigies of Partha Chatterjee)৷ শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রবিবার সকালে গুরুদুয়ারা সংলগ্ন এলাকা থেকে মিছিল করে এসে পানাগড় বাজারের চৌমাথা মোড়ে পুরাতন জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা । বিক্ষোভের জেরে সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল । ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয় ।