.

Bikash Mishra to CBI Court : কয়লাকাণ্ডে গ্রেফতার বিকাশ মিশ্রকে তোলা হল সিবিআই আদালতে Published on: 37 minutes ago



বেআইনি কয়লাকাণ্ডে গ্রেফতার বিকাশ মিশ্রকে আসানসোল সিবিআই আদালতে তোলা হল শনিবার (Bikash Mishra produces to CBI court in Asansol)। বৃহস্পতিবার বিকাশ মিশ্রকে হাসপাতালেই গ্রেফতার করে সিবিআই (Bikash Mishra was arrested by CBI on Thursday)। আজ সেই মোতাবেক তাঁকে আসানসোল সিবিআই কোর্টে তোলা হয় ৷ এদিন সন্ধেয় গাড়িতে অসুস্থ বিকাশ মিশ্রকে কলকাতা থেকে নিয়ে আসা থেকে। এরপর তাঁকে কোর্টে নিয়ে প্রবেশ করেন সিবিআই আধিকারিকরা। বেআইনি কয়লা মামলায় গ্রেফতার অনুপ মাজির ঘনিষ্ঠ বিনয় মিশ্রের ভাই বিকাশ মিশ্র। বিনয় মিশ্র আপাতত ফেরার থাকায় বিকাশ মিশ্রকে গ্রেফতার করে বড়সড় তথ্য মিলতে পারে বলে মনে করছে সিবিআই।