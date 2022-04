.

Dilip on Babul Supriyo : বাবুলকে সুব্রত’র বিকল্প মানতে পারেনি বালিগঞ্জের ভোটাররা : দিলীপ ঘোষ Published on: 2 hours ago

বালিগঞ্জের মানুষ বাবুল সুপ্রিয়কে মেনে নেননি বলেই ভোট দিতে যাননি ৷ বালিগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের ফলপ্রকাশের (Bullygange By Poll Result) দিন বাবুল সুপ্রিয়কে এমনই মন্তব্য বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষের (Ballygunge Voters Could Not Accept Babul Supriyo Says Dilip Ghosh) ৷ প্রসঙ্গত, বালিগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে 40 শতাংশের কিছু বেশি ভোট পড়েছে ৷ 2021 বিধানসভা ভোটে সুব্রত মুখোপাধ্যায় তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ানোর সময় এর থেকে অনেক বেশি ভোট পড়েছিল বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে ৷ আর সেই প্রেক্ষিতেই দিলীপ ঘোষের মন্তব্য মানুষ বাবুল সুপ্রিয়কে প্রার্থী হিসেবে মেনে নেননি বলেই ভোট দিতে যাননি ৷ এ দিন একবালপুরে নাবালিকাকে নির্যাতনের ঘটনায় বিরক্তি প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকার সমালোচনা করেছেন দিলীপ ৷