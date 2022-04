.

Aparajita Adhya : বউমা হিসেবে পছন্দ ছিলেন না শাশুড়ির ! মনের ঝাঁপি খুললেন অপরাজিতা আঢ্য

প্রায় সাড়ে তিন বছর পর বাংলা ধারাবাহিকে ফিরেছেন অপরাজিতা আঢ্য। 'লক্ষ্মী কাকিমা সুপারস্টার'-এ তাঁর চরিত্রটি শুরুর দিন থেকে ভালবেসেছে দর্শক। তাঁর কাছে একজন মা সর্বোপরি নারী মাত্রেই সুপারস্টার। ধারাবাহিকে তিনিও কারও মা বা কারও শাশুড়ি ৷ এহেন অপাকে বাস্তবজীবনে বউমা হিসেবে ঘরে আনতে চাননি তাঁর শাশুড়ি । কিন্তু কেন ? 'লক্ষ্মী কাকিমা সুপারস্টার'-'-এর মেক আপ রুমে বসে তার আসল কারণটা ইটিভি ভারতকে বললেন অপরাজিতা (Aparajita Adhya Opens Up About Her Journey in Lakshmi Kakima Superstar)।