Anindo Sarkar: কেন সিরিয়াল বানানো থেকে মন উঠে গিয়েছিল পরিচালক অনিন্দ্য সরকারের ? Published on: 2 hours ago

ইন্ডাস্ট্রিতে 37 বছর অতিক্রান্ত । 1996 সালে তাঁর পরিচালনায় আসে প্ৰথম বাংলা ধারাবাহিক 'তৃষ্ণা' । এরপর থেকে একের পর এক ধারাবাহিক তৈরি হয়েছে তাঁর পরিচালনায় । এরপর লম্বা বিরতি । পরিচালককে বড় এবং ছোট পর্দায় নানা ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখতে পায় দর্শক । এবার অনেকদিন পর ফিরলেন পরিচালনায় । 'শ্রেয়সী' ধারাবাহিকের পরিচালনা করছেন তিনি । তাঁকে ফের পরিচালক হিসেবে পেয়ে খুশি দর্শকও । এহেন গুণী পরিচালকের 2020 সাল থেকে তাঁর নাকি ধারাবাহিক নির্মাণ থেকেই মন উঠে গিয়েছিল । কিন্তু কেন? ইটিভি ভারতকে সাফ জানালেন তিনি (Anindo Sarkar Opens Up About His Journey)।