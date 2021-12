.

KMC Election 2021 : আক্রান্ত 23 নং ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী, অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে Published on: 2 hours ago



কলকাতা পৌরভোটে 23 নং ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী বিজয় ওঝাকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে (attack on bjp candidate of 23 no ward in KMC election, allegation against TMC) ৷ আক্রান্ত প্রার্থী জানিয়েছেন, তৃণমূল বুথ দখল করছিল, তার প্রতিবাদ করায় তিনি আক্রান্ত হন ৷ বিজয় ওঝার কটাক্ষ,"এর থেকে ভোট না করিয়ে সার্টিফিকেট দিয়ে দিতে পারত ৷"