.

School Child Molested by Teacher : স্কুলে যৌন নির্যাতনের শিকার খুদে পড়ুয়া, শিক্ষকের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ স্থানীয়দের Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

স্কুলের মধ্যেই চার বছরের খুদে পড়ুয়াকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল শিক্ষকের বিরুদ্ধে (School Child Molested by Teacher) ৷ অভিযুক্ত শিক্ষকের শাস্তির দাবিতে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয়রা ৷ বুধবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় কোচবিহার জেলার নিশিগঞ্জ এলাকায় (Agitation in Cooch Behar over School Child Molestation)। অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা নিশিগঞ্জ-মাথাভাঙা সড়কে পথ অবরোধ করেন ৷ খবর পেয়ে নিশিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে পুলিশ গিয়ে অভিযুক্ত শিক্ষককে কোনওরকমে ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে ৷ গত শনিবার এলাকার এক বেসরকারি স্কুলে চার বছরের নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে শিক্ষকের বিরুদ্ধে । ঘটনার পর থেকে বাচ্চাটি অসুস্থ হয়ে পড়ায় বুধবার সকালে তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায় পরিবারের লোকজন ৷ তারপরই বিষয়টি জানতে পারেন তাঁরা । এরপরই গ্রামবাসীরা ওই বেসরকারি স্কুলে গিয়ে অভিযুক্ত শিক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় । বিক্ষোভের জেরে অভিযুক্ত স্কুলের পাশে এক বাড়িতে আশ্রয় নেয় । খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে অভিযুক্ত শিক্ষককে কোনওরকমে দৌড়ে স্থানীয়দের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে ৷ এরপর অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা ৷ যদিও এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷