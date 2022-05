.

Arjun Singh at Bhatpara : দীর্ঘ 3 বছর পর ভাটপাড়া পৌরসভায় অর্জুন সিং Published on: 56 minutes ago

বিরোধী হিসেবে ছিলেন 3 বছর ৷ সদ্য তৃণমূলে যোগ দিয়েই ভাটপাড়া পৌরসভায় গেলেন অর্জুন সিং (Arjun Singh at Bhatpara)। পৌরসভার সমস্ত কাউন্সিলরদের উপস্থিতিতে ব্যারাকপুরের সাংসদ তথা তৃণমূল নেতা অর্জুন সিং-কে সংবর্ধনা দেওয়া হয় (after 3 years Arjun Singh at Bhatpara Municipality)। 1995 সালে প্রথম কংগ্রেসের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন । তারপর 2001 সালে তৃণমূলের বিধায়ক ৷ তারপর 2011 সাল থেকে ভাটপাড়া পুরপ্রধান নির্বাচিত হন । তখন থেকে 2019 সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত পৌরসভার দায়িত্বেই ছিলেন । তারপর দীর্ঘ তিন বছর বিরোধী হিসেবে থাকার পর বুধবার তিনি ভাটপাড়া পৌরসভায় যান ৷