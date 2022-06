.

Truck Sinks into the River : চোখের সামনে ভাগীরথীতে তলিয়ে গেল ট্রাক, বরাতজোরে রক্ষা চালক ও খালাসির Published on: 33 minutes ago

ভাগীরথী নদীতে তলিয়ে গেল বালি বোঝাই ট্রাক (Truck Sanking at River)। কোনওরকমে সেই ট্রাক থেকে বেরিয়ে প্রাণে বাঁচলেন চালক ও খালাসি । সোমবার ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমানের কালনায় ৷ সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, একটা ট্রাক ভেসেলে ওঠার পরে সেটা ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে (a truck sank into the Bhagirathi River in Kalna)। পুলিশের অনুমান বালি বোঝাই ট্রাকটি পাড় থেকে ভেসেলে ওঠার পরে সেটি ব্রেক ফেল করে । এরপরেই ট্রাকটি নদীর জলে পড়ে যায় । এই ঘটনার জেরে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায় খেয়া পারাপার । ট্রাক চালক ও খালাসিকে আটক করেছে কালনা থানার পুলিশ ।