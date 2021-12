.

Viral Badam Kaku gets gifts : ভাইরাল বাদাম কাকুকে কিবোর্ড উপহার আসানসোলের সৌভিক-শ্রেয়াদের



অন্তর্জালের সৌজন্যে ইতিমধ্যেই নেট দুনিয়ায় ভাইরাল বাদাম বিক্রেতা ভুবন বাদ্যকার (Recently Bhuban Badyakar from Birbhum went viral on social media) । কিন্তু ভুবন বাদ্যকারের 'বাদাম গান' ভাইরাল হলেও ভুবনের দিন ফেরেনি। ভুবন থেকে গিয়েছেন অভাবের অন্ধকারেই। অভিযোগ উঠছে বহু ইউটিউবাররা তাঁকে নিয়ে ভিডিয়ো বানিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা কামাচ্ছেন। কিন্তু ভুবন বাদ্যকারকে তেমন কেউ সাহায্য করেছেন, এমন ছবি উঠে আসেনি এখনও। অবশেষে নেটদুনিয়ায় ভাইরাল ভুবন বাদ্যকারের জন্য উদ্যোগী হল আসানসোলের একটি সমাজসেবী সংস্থা ৷ সমাজসেবী সংস্থার একঝাঁক তরুণ-তরুণী ভুবন বাদ্যকারের বাড়িতে পৌঁছে সম্প্রতি তাকে একটি কিবোর্ড উপহার দিয়ে এলেন (A foundation from Asansol gifts Bhuban Badyakar a keyboard)। তারা রাজ্যবাসীর কাছে আবেদনও জানিয়েছেন, যাতে ভুবন বাদ্যকারকে অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার সুযোগ করে দেন।