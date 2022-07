.

Ride Breaks Down: লাভপুরের মেলায় নাগরদোলা ভেঙে আহত 5 Published on: 1 hours ago

বীরভূমের লাভপুরে বিপ্রটিকুরি গ্রামের মেলায় নাগরদোলা ভেঙে আহত হলেন পাঁচজন(5 injured as ride breaks down at Labhpur)৷ আহতদের উদ্ধার করে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । ঘটনাকে কেন্দ্র করে মেলায় ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় (Merry Go Round Breaks Down) ৷ কীভাবে এই বিপত্তি তা খতিয়ে দেখছে লাভপুর থানার পুলিশ ৷