Building Collapsed in Telangana : 30 বছরের পুরনো বাড়ি ভেঙে মৃত 4 Published on: 2 hours ago

দোতলা বাড়ি ভেঙে মৃত্যু হল চারজনের (Building Collapsed in Telangana) ৷ আহত বেশ কিছুজন ৷ ঘটনাটি ঘটেছে তেলাঙ্গানার ইয়াদাদ্রি ভুবনগিরি জেলার ইয়াদাগিরিগুট্টায় (30 years old house collapsed and died 4 in Telangana) ৷ আরও কয়েকজন ধ্বংসস্তূপে আটকে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ ভেঙে পড়া বাড়িটিতে কিছু পরিবার ও দোকানপাট রয়েছে ৷ আহতদের ভুবনগিরি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷ ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়া ব্যক্তিদের দ্রুত উদ্ধারের চেষ্টা চলছে ৷