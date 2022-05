.

DYFI all India Conference : সদস্য সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, সম্মেলনে জানাল ডিওয়াইএফআই Published on: 2 hours ago

বাম গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন-এর 11তম সর্বভারতীয় সম্মেলন ৷ 12 মে থেকে শুরু হওয়া এই সম্মেলনের রবিবারই শেষ দিন । বাম যুব সংগঠনের দাবি, তাদের সদস্য সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে (Number of DYFI Members has increased in last few days) । দীর্ঘ 27 বছর পর আবারও যুব ফেডারেশন-এর সর্বভারতীয় সম্মেলন । বলা যেতে পারে, তৃণমূলের জমানায় এই প্রথমবার এই সম্মেলন । গৌতম দেবের উদ্বোধন করা এই সম্মেলনে বামফ্রন্টের চৌত্রিশ বছরের সাফল্য নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে । দেশ-বিদেশ থেকে প্রতিনিধিরাও এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন । ফের রাজ্যের মসনদে ফিরতে এই সম্মেলনের মধ্যে দিয়েই নতুন প্রজন্মকে তুলে আনতে চাইছে বামফ্রন্ট । সম্মেলনের শেষদিনে নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হলেন এ.এ রহিম এবং সাধারণ সম্পাদক হলেন হিমঘ্নরাজ ভট্টাচার্য । প্রসঙ্গত, হিমঘ্নরাজ ভট্টাচার্য যে সাধারণ সম্পাদক হতে চলেছেন তা ইটিভি ভারতই প্রথম জানিয়েছিল ৷