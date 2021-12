.

Tiger Attack at Sundarban : সুন্দরবনে বাঘের হানায় জখম দুই Published on: 1 hours ago



সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের হামলায় জখম হলেন দুই মৎস্যজীবী (two injured at sundarban in tiger attack) । তাঁরা সুন্দরবন এলাকার বাসন্তী ব্লকের অন্তর্গত ঝড়খালির বিবেকানন্দ পল্লির বাসিন্দা ৷ তাঁদের নাম মিহির সর্দার ও বাবলু হালদার । বুধবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি সুন্দরবনের ভিতরে ঘটে বলে জানা গিয়েছে (Tiger Attack at Sundarban) ৷ কোনওমতে বেঁচে দু’জন ফিরে আসেন ৷ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝড়খালি জেটিঘাটে পৌঁছন তাঁরা ৷ এরপর গ্রামবাসীরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় মিহির সর্দারকে প্রথমে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ তারপর সেখান থেকে কলকাতা চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ তাঁর একটি চোখ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । বাবলু হালদারকে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয় ।