Dilip Ghosh on Chancellor : শিক্ষা ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করতে মুখ্য়মন্ত্রীকে আচার্য চাইছে তৃণমূল, অভিযোগ দিলীপের



রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করতে চাইছে শাসকদল (TMC Trying to Capture Education System) ৷ তাই রাজ্যপালকে আচার্য পদ থেকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে সেখানে বসানোর কথা ভাবছে রাজ্য সরকার (TMCs Intension to Make Chief Minister as Chancellor) ৷ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এমনই বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh Criticises State Government Over Chancellor Issue) ৷ প্রসঙ্গত, গত 24 ডিসেম্বর আচার্য হিসেবে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের ডাকা বৈঠকে উপাচার্যদের না যাওয়া এবং তা নিয়ে রাজ্যপালের ক্ষোভপ্রকাশ ৷ সবশেষে রাজ্যপালকে আচার্য পদ থেকে সরানোর কথা ভাবা ৷ এ সব নিয়ে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকে একহাত নিয়েছেন দিলীপ ঘোষ ৷ সেই সঙ্গে কলকাতা পৌরনিগমের নির্বাচনে ভোট লুটের অভিযোগে রাজ্য নির্বাচন কমিশনেরও সমালোচনাও করেন মেদিনীপুরের সাংসদ ৷