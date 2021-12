.

KMC Election 2021 : তৃণমূলের বিরুদ্ধে বহিরাগতদের দিয়ে বুথ দখলের অভিযোগ মীনাদেবী পুরোহিতের Published on: 58 minutes ago



উত্তর কলকাতার 22 নম্বর ওয়ার্ডের হেভিওয়েট বিজেপি প্রার্থী মীনাদেবী পুরোহিতের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত বহিরাগত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে (Attack on BJP Candidate Meenadevi Purahit) ৷ ঘটনায় ইতিমধ্যে রাজ্য নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে বিজেপি ৷ আর তাঁর উপরে হামলা নিয়ে ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে মীনাদেবী পুরোহিত বলেন, তিনি প্রার্থী হিসেবে বুথে ঢুকতে গেলে তাঁকে বাধা দেয় তৃণমূলের লোকজন ৷ বলা হয় তিনি বুথে ঢুকলে ভোটাররা প্রভাবিত হবে ৷ যেখানে প্রার্থী হিসেবে একমাত্র তাঁরই বুথে ঢোকার অনুমতি রয়েছে বলে জানান 22 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী (KMC Election 2021) ৷ তিনি অভিযোগ করেছেন, তাঁর উপর হামলা চালাতে কয়েকজন মহিলাকে সামনে এগিয়ে দিয়েছিল তৃণমূলের লোকজন (TMC Allegedly Booth Jam in Ward No 22) ৷ এমনকি ওই ঘটনার পর অন্য একটি বুথেও বহিরাগতদের প্রবেশের অভিযোগ করেছেন বিজেপি প্রার্থী (Riging in Polling Booth of Ward No 22) ৷ সেখানে পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন বলে অভিযোগ তাঁর ৷