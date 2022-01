.

Khejuri bomb blast case: খেজুরিতে বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ডে এনআইএ তদন্তের দাবি শুভেন্দুর Published on: 2 hours ago



গত ১ জানুয়ারি পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবসেই খেজুরি ২নং ব্লকের গোড়াহাট, কটকা, দেবীচক গ্ৰামে রাতের অন্ধকারে বিজেপি কর্মীদের উপর তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে । অভিযোগ, দেবীচক গ্ৰামের বিজেপি কর্মী বুলা গিরিকে বাড়ি থেকে রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে গিয়ে লোহার রড এবং লাঠি দিয়ে মেরে পা ভেঙে ঝোঁপের মধ্যে ফেলে দেয় তৃণমূল কর্মীরা । সেই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এবং বিজেপি কর্মীদের পাশে দাঁড়াতে এলকায় গেলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari came to meet of injured bjp cadre in khejuri )। আহত বিজেপি কর্মী বুলা গিরির সঙ্গে দেখা করার পর তিনি বলেন, "গত বিধানসভা নির্বাচনে যে যে এলাকায় তোলামূল পার্টি হেরেছে, সেখানে তোলামূলকে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব নিয়েছে মমতা ব্যানার্জির দলদাস পুলিশ। আমরা গণতান্ত্রিকভাবে এর প্রতিবাদ করব ।" গত কয়েকদিন আগেই এক তৃণমূল সদস্যের বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল খেজুরি ৷ শুভেন্দু জানিয়েছেন, বিধায়ক শান্তনু প্রামাণিক এনিয়ে এএনআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন ৷ যা তিনিও সমর্থন করেন ৷