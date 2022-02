.

Paray Shikkhalay : বৈঁচিতে ‘পাড়ায় শিক্ষালয়’ ছেড়ে শ্রেণিকক্ষে ফেরার পক্ষপাতী পড়ুয়া এবং শিক্ষিকারা Published on: 29 minutes ago



হুগলিতে ‘পাড়ায় শিক্ষালয়ে’ গরহাজির অনেক পড়ুয়া ৷ তার মধ্যে খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করে এবং করিয়ে খুশি নন বৈঁচির বীণাপানি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং শিক্ষিকারা (Students and Teachers are not Happy with Paray Shikkhalay) ৷ তাঁরা ক্লাসরুমে ফিরে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন । স্কুলের সপ্তম শ্রেণির 140 জন ছাত্রীর মধ্যে মাত্র 40 জনকে নিয়ে ক্লাস শুরু হয়েছে ৷ যদিও, অষ্টম শ্রেণির নিজেদের ক্লাসরুমেই পড়াশোনা চলছে ৷ কিন্তু, সপ্তম শ্রেণির ক্লাস হচ্ছে স্কুলের মাঠে ৷ যেখানে রাস্তার আওয়াজে সমস্যা হচ্ছে ছাত্রীদের ৷ তাছাড়া কয়েকদিন আগেই বৃষ্টি হওয়ায় মাঠ ভেজা রয়েছে ৷ ফলে বসতে সমস্যা হচ্ছে তাদের ৷ আবার রোদের মধ্যে পড়াশোনা করার সময় এক ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে সোমবার ৷ সেই সঙ্গে মাঠ অনেক বড় হওয়ায়, সেখানে স্যানেটাইজ করাও সম্ভব হচ্ছে না ৷ ফলে জায়গায় ক্লাসরুমই পড়াশোনার জন্য উপযোগী বলে দাবি শিক্ষিকাদের (Teachers Want Get Back to Classroom in Hooghly) ৷