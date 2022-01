.

Soumitra Khan on Kalyan : ভাইপো-রাজে তৃণমূলে ব্রাত্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছের সৈনিকরা, খোঁচা সৌমিত্রের Published on: 51 minutes ago



তৃণমূলে ভাইপো-রাজ শুরু হয়েছে ৷ তাই যাঁরাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মা বলে ডেকেছেন, তাঁদের তৃণমূল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে বলে মন্তব্য করলেন বিষ্ণপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ৷ তাঁর মতে এবার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পালা (Soumitra Khan on Kalyan) ৷ ভাইপোর বিরুদ্ধে বলায় কল্যাণকেও এবার তৃণমূল থেকে ছেঁটে ফেলা হবে বলে মনে করেন বিজেপি নেতা (Soumitra Khans Remarks on Kalyan Banerjees and Abhishek Banerjee) ৷ তাঁর মতে, এভাবে চললে খুব দ্রুত মুখ্যমন্ত্রী একসময়ের কাছের সৈনিকরা দূরে চলে যাবেন ৷