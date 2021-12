.

Snowfall at Darjeeling : দার্জিলিংয়ে শিলাবৃষ্টির পর তুষারপাত, আনন্দে মাতোয়ারা পর্যটকরা Published on: 1 hours ago



বড়দিনে পর্যটকদের জন্য সুখবর । কালিম্পংয়ের পর এবার দার্জিলিংয়ে হল তুষারপাত (Snowfall at Darjeeling) । শুক্রবারই কালিম্পংয়ের রিশপে তুষারপাত হয় । আর শনিবার দার্জিলিংয়ের সোনাদা ব্লকের চটকপুরে প্রথমে শিলাবৃষ্টি এবং তারপরই শুরু হয় তুষারপাত (Snowfall at chatakpur of darjeeling) । সঙ্গে জাঁকিয়ে পড়েছে শীত । এদিন সকালে সান্দাকফুতেও তুষারপাত হয় । বর্তমানে পাহাড়ে বড়দিনের কারণে পর্যটকে ঠাসা । আর তারই মাঝে তুষারপাত পর্যটকদের জন্য বাড়তি পাওনা । এবছর বছর শেষে পাহাড়ে তুষারপাত হচ্ছে ৷ সঙ্গে নেমেছে তাপমাত্রার পারদ । সান্দাকফু, রিশপের পর চটকপুরে শিলাবৃষ্টি ও তুষারপাত পর্যটকদের আরও বেশি পাহাড়ের টেনে আনবে বলে মনে করছে পর্যটনমহল ।