.

School Reopen : দুর্গাপুরের নেপালিপাড়া হিন্দি হাইস্কুলের সামনের মাঠে শুরু ‘পাড়ায় শিক্ষালয়’ Published on: 3 hours ago



প্রায় 2 বছর বন্ধ থাকার পর আজ থেকে ফের শুরু হয়েছে স্কুলে পঠনপাঠন (School Reopen After Two Years Long Gap) ৷ রাজ্য শিক্ষা দফতরের নির্দেশ মতো শুরু হয়েছে পাড়ায় শিক্ষালয় ৷ তেমনি দুর্গাপুরের নেপালিপাড়া হিন্দি হাইস্কুলের সামনে সিকিউরিটি ব্যারাকের মাঠে পাড়ায় শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা করা হয় (School Reopen in Durgapur) ৷ অনেকদিন পর স্কুল খুললেও তৈরি হয়েছে নতুন সমস্যা ৷ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চিনতে পারছে না পড়ুয়ারা ৷ আর তার জেরে সমস্যায় পড়েছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারাই ৷ তাই প্রথমদিন গল্পের ছলে পড়াশোনা শুরু করেছেন তাঁরা ৷ পড়ুয়াদের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সময় দেওয়া হচ্ছে (Students are Not Familiar With Teacher) ৷ এ নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ড. কলিমুল হক জানান, সব নতুন করে শুরু করতে হচ্ছে তাঁদের ৷ কারণ যে সব পড়ুয়ারা পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল ৷ দু’বছর পর তারা সবাই এখন সপ্তম শ্রেণিতে ৷ লকডাউনের আগে মাত্র কয়েক দু’মাস ক্লাসের পর স্কুল বন্ধ হয়ে গেছিল ৷ এমনকি পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়ারাও একদমই নতুন ৷ তাই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে কেউই সহজ হতে পারছে না ৷