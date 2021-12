.

Santa Claus at Jalpaiguri : জলপাইগুড়িতে সান্তা, উপহার দিলেন বাচ্চা ও পুলিশদের



জলপাইগুড়ির রাস্তায় সান্তাক্লজ (santa claus at jalpaiguri) ৷ হ্যাঁ, সারাবছর টাকা জমিয়ে এই বড়দিনের আগে বাচ্চাদের উপহার দেন জলপাইগুড়ির নয়াবস্তির বাসিন্দা পল দাস ৷ এলাকায় তিনি পল দাদু হিসেবেই পরিচিত ৷ জলপাইগুড়ি আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের নৈশপ্রহরীর কাজ করেন তিনি ৷ শুক্রবার জলপাইগুড়ি শহরের 8 নং ওয়ার্ড ব্যাপটিস্ট চার্চের উদ্যোগে শহরে সান্তাক্লজ সেজে সবাইকে আনন্দ দিলেন তিনি (Santa gives gift to children and police in jalpaiguri) । বাচ্চাদের পাশাপাশি এদিন ট্রাফিক পুলিশদেরও উপহার দেন ৷ শান্তি বার্তাকে সঙ্গে নিয়ে ট্র‍্যাফিক পুলিশের হাতে যিশুর জীবন কাহিনীর বই ও মাস্ক-সহ বিভিন্ন সামগ্রী দেওয়া হয় ৷