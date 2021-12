.

Message for Plastic free environment : প্লাস্টিক মুক্ত পরিবেশের বার্তা দিতে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পদযাত্রা বৃদ্ধের Published on: 27 minutes ago



প্লাস্টিক মুক্ত পরিবেশের বার্তা দিতে পদযাত্রা হুগলির এক পর্বতারোহীর (Message for Plastic free environment) ৷ গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত হেঁটে এসেছেন হুগলির ত্রিবেণীর বাসিন্দা বছর 64‘র সঞ্জিত দাস ৷ একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী ছিলেন ৷ চার বছর আগে অবসর নেন ৷ এর আগে তিনি হিমালয়ের বালযৌরী, এম30 ও কেদারডোম পিট সহ একাধিক পর্বতশৃঙ্গ জয় করেন ৷ অবসরকালীন সময়ে মানুষকে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সচেতন করতে পদযাত্রা করার সিদ্ধান্ত নেন (Walk for Plastic free environment) ৷ জানালেন আগামী দিনেও পরিবেশ রক্ষায় কাজ করতে চান ৷ সেই সঙ্গে তাঁর এই প্রায় 2 হাজার কিলোমিটার পথের যাত্রায় মানুষকে বৃক্ষরোপণ করার পরামর্শ দিয়েছেন (Walk from Gangotri to Gangasagar for Plastic free environment) ৷ তাঁর এই পদযাত্রায় মোট 1 লক্ষ 80 হাজার মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা হয়েছে ৷ যাদের মধ্যে 56 জন ইতিমধ্যে পরিবেশ সচেতনতায় কাজ শুরু করেছেন ৷