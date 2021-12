.

Rail Block in Talandu Station : তালান্ডু স্টেশনে রেল অবরোধ, 2 ঘণ্টা পর স্বাভাবিক পরিষেবা Published on: 9 minutes ago



ট্রেন দেরিতে আসায় তালান্ডু স্টেশনে অবরোধ (Rail Block in Talandu Station) ৷ প্রায় দু’ঘণ্টা পর রেল কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে অবরোধ উঠলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ৷ সকাল 9টা 15 মিনিটে তালান্ডু রেল স্টেশনের অবরোধ তুলে নেন যাত্রীরা ৷ প্রসঙ্গত, দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও ট্রেন না আসায় শুক্রবার সকাল সাতটা নাগাদ অবরোধ শুরু করে নিত্য যাত্রীরা (Rail Block by Passengers in Talandu Station) ৷ যার জেরে লোকাল ও মেল ট্রেন সহ একাধিক ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন স্টেশনে ৷ বেশ কিছু দিন ধরে কুয়াশা জন্য ও মাল গাড়ি পাস করানোর জেরে লোকাল ট্রেন সময় মতো আসছে না বলে অভিযোগ করেন যাত্রীরা (Rail Block Due to Late Running of Local Trains) ৷ এমনকি লকডাউনের পর এনেক ট্রেন এখনও চালু করা হচ্ছে না ৷ এমনকি ট্রেন দেরিতে আসায় দু’টি ট্রেনের যাত্রী একটি ট্রেনে যাচ্ছে ৷ ফলে ভিড়ও বেশি হচ্ছে ৷ এই অভিযোগে আজ রেল অবরোধ করেন যাত্রীরা ৷ আর এর জেরে বর্ধমান মেইনলাইনের আপ ও ডাউনের ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ৷ ঘটনাস্থলে ব্যান্ডেল জিআরপি পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে ৷ পরে রেল কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে ৷