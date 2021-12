.

Preparation for New Year Celebration in Digha : দিঘায় বর্ষবরণের প্রস্তুতি তুঙ্গে, সমুদ্র সৈকতে পর্যটকদের ভিড়



বর্ষ বিদায় এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর মুহূর্তে দিঘায় পর্যটকদের ভিড় Preparation for New Year Celebration in Digha ৷ তবে, কোভিডবিধি যাতে কোনওভাবে লঙ্ঘিত না হয়, তার জন্য পুলিশ প্রশাসনের তরফে মাইকিং করা হচ্ছে ৷ মাস্ক না পরে কোনও পর্যটককে ঘুরতে দেখলেই ব্যবস্থা গ্রহণ করছে পুলিশ ৷ করোনার সংক্রমণ বাড়তে শুরু করেছে ৷ তবে, সংক্রমণের ভয়কে উপেক্ষা করেই পর্যটকরা ভিড় করছেন ৷ তবে, হোটেলগুলিতে যাতে কোভিডবিধি মানা হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখছে জেলা প্রশাসন (Preparation for New Year Celebration with Covid Restriction) ৷ চলছে পুলিশি নজরদারি ৷