Pre Christmas eve in Bow Barracks : বড়দিন উদযাপন, বো ব্যারাকে ফিরল চেনা ছবি Published on: 2 hours ago



কলকাতায় ক্রিসমাস পালনের কথা উঠলেই যে যে এলাকার নাম সবার আগে মাথায় আসে তার অন্যতম হল মধ্য কলকাতার বউবাজারের বো ব্যারাক (people came in large numbers to celebrate the pre Christmas eve in Bow Barracks)৷ প্রতিবছর বড়দিন উপলক্ষে বো ব্যারাক সেজে ওঠে রঙিন আলোর মালায়, লাগানো হয় ক্রিসমাস ট্রি । চলে নানা ধরনের অনুষ্ঠান ৷ পাশাপাশি দু'দিকে ছোট ছোট খাওয়ার স্টলও বসে এই কটা দিন। এর অন্যতম আকর্ষণ হল, এখানে যারা বিক্রেতা তাঁরা অধিকাংশই বো-ব্যারাকের বাসিন্দা । এইসব খাবারের স্বাদ নিতেও দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন খাদ্যরসিকরা ৷ এমনকি বিভিন্ন জেলা থেকে আসা মানুষও শুক্রবার ভিড় জমান বো-ব্যারাকে ৷ গত বছর করোনার কারণে ভিড় ছিল নামমাত্র ৷ তবে এবছর ফের দেখা গেল চেনা ছবি ৷