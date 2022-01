.

Pilgrims at Tarapith Temple : ইংরেজি নববর্ষে তারাপীঠের মন্দিরে দর্শনার্থীদের ভিড়



ইংরেজি নববর্ষের প্রথমদিনে তারাপীঠে পূণ্যার্থীদের ভিড় (Pilgrims at Tarapith Temple) ৷ আজ ভোর থেকেই তারা মায়ের পুজো দেওয়ার জন্য বহু মানুষ তারাপীঠে ভিড় করেন ৷ তবে, করোনা সংক্রমণ বাড়ায় এ দিন মন্দির চত্বরে ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় ৷ সংক্রমণের কারণে মাস্ক ছাড়া মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না কাউকে ৷ মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, মন্দিরে প্রবেশের আগে পূণ্যার্থীদের হাত স্যানিটাইজ করা বাধ্যতামূলক (Covid Restriction at Tarapith Temple) ৷ ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে মন্দির চত্বরে বাঁশ দিয়ে অস্থায়ীভাবে ব্যারিকেডও তৈরি করা হয়েছে ৷ আর কোভিডবিধি মানতে মাইকে সচেতনতা প্রচার করা হয় মন্দির কমিটির তরফে (Pilgrims at Tarapith Temple on New Year 2022 Eve) ৷ কিন্তু, মন্দিরে সামাজিক দূরত্ব মানার বিষয়টিকে কার্যত উপেক্ষা করা হয়েছে ৷