Ox Attack in Chandrakona : ষাঁড়ের আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়েছে চন্দ্রকোনার বাসিন্দাদের Published on: 3 hours ago



কিছুদিন আগে দাঁতালের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এই চন্দ্রকোনার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজন একের পর এক জমির ফসল নষ্ট হয়েছিল হাতির হামলার জেরে । এবার সেই দাঁতালের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে না পেতেই ষাঁড়ের আক্রমণে আক্রান্ত এই চন্দ্রকোনার মল্লেশ্বরপুর-সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষজন । জানা গিয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে চন্দ্রকোনা থানার মল্লেশ্বরপুর এলাকার পড়াইমা, ভেলাই বনিতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে একটি ষাঁড় । যার জেরে গ্রামবাসীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে । দিনের পর দিন এলাকায় তাণ্ডব চালাচ্ছে ষাঁড়টি (Villagers Are frightened by a Ox attack in Chandrakona)। এমনকি তার গুঁতোর ভয়ে ছাদে উঠে রান্না বান্না করতে হচ্ছে একটি পরিবারকে ৷ অতিষ্ঠ গ্রামবাসীর একটাই দাবি, মহাদেবের এই রাগী বাহনটির উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন বন কর্মীরা ৷