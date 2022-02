.

sound pollution in Saraswati Puja: সরস্বতী পুজোয় ডিজের তাণ্ডব রুখতে পুলিশের দ্বারস্থ বিজ্ঞান মঞ্চ Published on: 1 hours ago



সরস্বতী পুজোর বিসর্জনের সময় বেশ কিছু জায়গায় চলে ডিজের তাণ্ডব । তার মধ্যে একটি অন্যতম জায়গা হল পুরুলিয়া । পুরুলিয়া (Purulia news) জেলায় গ্রামাঞ্চলে সরস্বতী পুজোর সময় চলে শব্দদানবের দাপাদাপি (sound pollution in Saraswati Puja)। এনিয়ে গত বছর পুরুলিয়া জেলা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছিল ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি । যদিও তাতে খুব একটা কিছু লাভ হয়নি । এবার এনিয়ে মাঠে নেমেছে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ (Paschim Banga Vigyan Mancha appeals to Purulia police)। আজ তারা এই মর্মে জেলা পুলিশ সুপারের কাছে আবেদন করেছে । এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে বিজ্ঞান মঞ্চের পুরুলিয়া জেলা সম্পাদক ড. নয়ন মুখোপাধ্যায় বলেন, "সরস্বতী পুজো এবং বিসর্জনকে ঘিরে জেলায় যে ডিজের তাণ্ডব হয়, তাতে বয়স্ক, অসুস্থ ব্যক্তি ও পরীক্ষার্থীদের খুবই ক্ষতি হয় । আমরা আজ সেই বিষয়ে রাশ টানার অনুরোধ জানিয়েছি পুরুলিয়া জেলা পুলিশের কাছে ৷ তারা আমাদের এবিষয়ে আশ্বস্ত করেছে । আমরা সমস্ত থানাকেও এ বিষয়ে চিঠি দিয়েছি । একই দাবি জানিয়ে জেলা পুলিশ সুপারকে মেল করেছেন ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির পুরুলিয়া জেলা সম্পাদক মধুসূদন মাহাতও । তাঁরও একই দাবি । তিনি বলেন, "এই শব্দতাণ্ডব দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে । অবিলম্বে এবিষয়ে পুলিশি (appeal to Purulia police to control sound pollution) সক্রিয়তা দরকার ।" এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে পুরুলিয়া জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পিনাকী দত্ত বলেন, "এবিষয়ে আমরা আগেই প্রতিটি থানাকে সজাগ করে দিয়েছি । পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে ৷"