.

Sukanta Majumder on Shantanu Thakur : কোনও বিতর্ক নেই, শান্তনু প্রসঙ্গে সাবধানী সুকান্ত Published on: 23 minutes ago



শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর কোনও কথা হয়নি বলে জানালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার । জাহাজ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মতুয়া সমাজের প্রধান শান্তনু ঠাকুর গত সপ্তাহে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন । যা নিয়ে বেশ অস্বস্তিতে বিজেপি নেতৃত্ব । এমনকি বিক্ষুব্ধ বিজেপি বিধায়ক ও নেতাদের নিয়ে বৈঠকও করেছেন তিনি । এনিয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতিকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বিষয়টি সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তিনি । জানান, তিনি বিতর্কের কিছু দেখেননি (No Controversy Over Shantanu Thakur Says Sukanta Majumder) । যেটা দেখতে পাচ্ছেন তা হল, শান্তনু ঠাকুর মতুয়া সমাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি এবং কেন্দ্রের রাষ্ট্রমন্ত্রী (Shantanu Thakur is Important Part of BJP)।