Teenager Rescued from Abandoned Coal Mine : দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় উদ্ধার পরিত্যক্ত খনিতে পড়ে যাওয়া মানসিক ভারসাম্যহীন কিশোর Published on: 43 minutes ago



জামুড়িয়ার শ্রীপুরের তিনপটিয়ায় ইসিএল’র পরিত্যক্ত কয়লাখনিতে পড়ে গেল এক মানসিক ভারসাম্যহীন কিশোর (Teenager Fell into Abandoned Coal Mine of ECL) ৷ দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আজ ভোরে ওই কিশোরকে উদ্ধার করে ইসিএল’র উদ্ধারকারী দল এবং দমকলের কর্মীরা (Teenager Rescued from Abandoned Coal Mine) ৷ পরিত্যক্ত খোলামুখ ওই খনির ভিতরে জল জমে ছিল ৷ শীতের মধ্যে বেশ কয়েকঘণ্টা ধরে জমা জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে ৷ তাঁকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷ সোমবার সন্ধ্যায় অন্ধকারের মধ্যে পরিত্যক্ত ওই খনিতে পড়ে যায় ওই কিশোর ৷ জানা গিয়েছে মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ার কারণেই খনির মুখের কাছে চলে গিয়েছিল সে ৷ প্রথমে স্থানীয়রা উদ্ধারের চেষ্টা করেছিল ৷ কিন্তু, অন্ধকারে বিপদ বুঝে তাঁরা পুলিশে খবর দেয় ৷ পুলিশ ইসিএল ও দমকলকে খবর দিলে, উদ্ধারকারী দল সেখানে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে ৷ মঙ্গলবার ভোরে ক্রেনের সাহায্যে তাকে উদ্ধার করা হয় ৷