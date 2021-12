.

Man arrested with cannabis : গাঁজা-সহ গ্রেফতার মাদক কারবারি Published on: 11 minutes ago



এক কেজি একশো গ্রাম গাঁজা-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল ফরাক্কা থানার পুলিশ (Man arrested with cannabis) । বৃহস্পতিবার রাতে ফরাক্কা রেল কলোনি এলাকায় একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গাঁজা-সহ গ্রেফতার করা হয় ওই ব্যক্তিকে । ধৃত মাদক কারবারির নাম আনন্দ বসাক । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের 19 অগস্ট আনন্দ বসাকের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে 25 কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ ৷ তবে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত । তার সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ । এরই মাঝে বৃহস্পতিবার রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে হানা দিতেই গাঁজা-সহ গ্রেফতার করা হয় আনন্দ বসাককে (man arrested with cannabis in Farakka) । এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । ধৃতের সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে তোলা হয়েছে ।