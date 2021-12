.

Madan Mitra on KMC Election 2021 : পৌরনির্বাচনে বাদাম হাতে ইটিভি ভারতে অকপট মদন Published on: 2 hours ago

Updated on: 2 hours ago

পৌর নির্বাচনের (KMC Election 2021) দিন ভবানীপুরে নিজের বাড়ির এলাকায় অন্য মেজাজে মদন মিত্র (Madan Mitra on KMC Election 2021) ৷ কালো জ্যাকেট, কালো সানগ্লাস আর হাতে বাদামের প্যাকেট (Madan Mitra with Peanut) । দলীয় কর্মীদের নিয়ে এলাকায় ঘোরার সময় ইটিভি ভারতের মুখোমুখি তিনি (Madan Mitra speaks to ETV Bharat on KMC Election 2021) ৷ বিরোধীদের বিক্ষোভ থেকে শুরু করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ছাপ্পা ভোট ও ভোট লুটের অভিযোগ, সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন মদন মিত্র ৷