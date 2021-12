.

Christmas at Park Street : বড়দিনে সন্ধ্যে হতেই পার্ক স্ট্রিটমুখী কলকাতা Published on: 23 minutes ago



সন্ধ্যে হতেই পার্ক স্ট্রিটমুখী গোটা শহর (Christmas at Park Street) ৷ আর এই ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হল কলকাতা পুলিশকে । পার্ক স্ট্রিটের নিচের গোটা রাস্তাই সন্ধ্যের পর থেকে সাধারণ মানুষের দখলে চলে যায় । ফলে সন্ধে সাড়ে ছ'টা নাগাদ গাড়ি যাওয়ার জন্য খুলে দেওয়া হয় পার্ক স্ট্রিট ফ্লাইওভার । সাড়ে চার হাজার পুলিশ ফোর্স নিয়ে ভিড় সামলাচ্ছে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ (Kolkata is heading towards park street to celebrate Christmas) ।