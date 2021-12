.

KMC election 2021: পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি বিজেপি প্রার্থীর, উত্তপ্ত বাগবাজার Published on: 2 minutes ago



কলকাতা পৌরনির্বাচনে (KMC election 2021) বাগবাজারে 7 নম্বর ওয়ার্ডে পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতিতে (Scuffle between police and bjp workers) জড়ালেন বিজেপি প্রার্থী ব্রজেশ্বর ঝা ৷ বিজেপির এজেন্ট বসানো নিয়ে গণ্ডগোলের (Bagbazar news) সূত্রপাত ৷ বিজেপির অভিযোগ, বুথে তাদের এজেন্ট বসতে বাধা দেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ৷ তার প্রতিবাদ করতে গেলে পুলিশে সঙ্গে বচসা শুরু হয় বিজেপি প্রার্থীর ৷ বচসা গড়ায় হাতাহাতিতে (Scuffle between police and bjp)৷ বিজেপি সমর্থকদের পুলিশ এলাকা থেকে সরিয়ে দেয় ৷ এই ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা তৈরি হয়েছে ।