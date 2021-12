.

KMC Election 2021 : শিয়ালদার টাকি স্কুলের বুথে বহিরাগতদের জমায়েত, ঘটনাস্থলে কুইক রেসপন্স টিম Published on: 1 hours ago



পৌরভোটের শুরুতেই অশান্ত হয়ে উঠল শিয়ালদা চত্বর (KMC Election 2021) ৷ শিয়ালদার টাকি স্কুলে বুথের বাইরে বহিরাগতদের জমায়েত হওয়ার অভিযোগ (Gathering outside Taki School booth in Sealdah) ৷ এমনটাই অভিযোগ করলেন কংগ্রেস প্রার্থী ৷ তাঁর অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা সেখানে জমায়েত করেছিল ৷ খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে ৷ বহিরাগতদের সেখান থেকে তাড়া করে পুলিশ (Outsider at Taki School Booth) ৷ আজ ভোট শুরুর আধঘণ্টার মধ্যে এই ছবি উঠে আসে ৷ লালবাজার থেকে কুইক রেসপন্স টিম ঘটনাস্থলে যায় ৷ জানা গিয়েছে পুলিশকে দেখে বুথের বাইরে জমায়েত হওয়া বহিরাগতরা সেখান থেকে পালাতে শুরু করে ৷ যদিও ঘটনায় কেউ আটক হয়নি ৷